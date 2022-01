Halloween Ends: Jamie Lee Curtis per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode nelle foto dal set

Le foto di Halloween Ends offrono un primo sguardo a Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode sul set del terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia horror firmata Blumhouse.

Jamie Lee Curtis ha interpretato Laurie Strode fin dall'originale Halloween di John Carpenter nel 1978, apparendo di nuovo nel sequel Halloween II nel 1981, per poi ricomparire in Halloween H20 nel 1998 e in Halloween: Resurrection nel 2002, che ha visto la morte del suo personaggio. Tuttavia, il regista David Gordon Green ha ripristinato il franchise con Halloween del 2018, un sequel diretto del film originale di Carpenter, dando vita a una nuova trilogia per il franchise e consentendo alla storia della scream queen Strode di proseguire.

L'anno scorso ha visto l'uscita della seconda parte della nuova trilogia, Halloween Kills, che ha visto Strode per lo più ricoverato in ospedale a fare i conti con le ferite riportate dal primo film. Halloween Ends, il capitolo finale della nuova trilogia, riporta Strode a continuare il suo viaggio nella battaglia contro The Shape, alias Michael Myers, il serial killer mascherato che la perseguita dal 1978. Green è di nuovo alla regia e riporta i membri del cast della trilogia Curtis, Andi Matichak, Kyle Richards e James Jude Courtney e Nick Castle nei panni di Myers.

Halloween Kills, Jamie Lee Curtis: "Siamo tutti sia Laurie Strode che Michael Myers"

Adesso sono in corso le riprese di Halloween Ends ed è stato rivelato il primo sguardo a Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode nel capitolo finale. Vediamo il personaggio in salute con indosso una giacca arancione e possiamo dedurre che probabilmente Halloween Ends si svolgerà poco dopo gli eventi dei primi due film della trilogia. Nelle foto Laurie si trova di fronte a quella che sembra essere una casa in una zona residenziale, con un'auto della polizia nelle vicinanze.

Halloween Ends arriverà nei cinema ad Halloween 2022.