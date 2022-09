Halloween Ends, Jamie Lee Curtis: "Dire addio a Laurie è stato molto emozionante"

Jamie Lee Curtis ha trovato "molto emozionante" dire addio al personaggio di Laurie Strode con Halloween Ends: la 63enne ha fatto il suo debutto cinematografico nei panni della studentessa delle superiori/baby sitter in Halloween di John Carpenter nel 1978 e ha ripreso il personaggio a fasi alterne nei sequel fino al 2002.

La Lee Curtis è tornata nei panni di Laurie, la principale antagonista del serial killer Michael Myers, in Halloween del 2018 - un sequel del film del 1978 - e in Halloween Kills del 2021, e si prepara a salutare definitivamente il suo personaggio con l'uscita di Halloween Ends in ottobre.

Halloween Ends:Jamie Lee Curtis è armata

"È stato emozionante dire addio a Laurie Strode. La interpreto da 44 anni. Sono due terzi della mia vita, quindi si, è stato piuttosto strano. Il primo film ha cambiato la mia vita al 100%. Ogni cosa bella che è successa nella mia vita si è verificata grazie ad Halloween", ha spiegato la star durante l'ultimo episodio del The Graham Norton Show.

Sebbene sia la protagonista di uno dei franchise horror più noti della storia del cinema, Jamie Lee Curtis ha rivelato: "Non mi piace guardare i film dell'orrore. Non so perché a qualcuno piaccia guardarli ma sono grata che lo facciano. Ho visto l'ultimo film in un cinema vuoto e avevo il controllo del volume. Non appena iniziava la musica spaventosa l'abbassavo subito".