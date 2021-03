Halle Berry star di Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg

L'attrice Halle Berry sarà la protagonista del film Our Man From Jersey, progetto con star Mark Wahlberg prodotto per Netflix.

Halle Berry reciterà nel film Our Man From Jersey accanto a Mark Wahlberg che sarà il protagonista del progetto di Netflix.

Il lungometraggio è basato su un'idea di Stephen Levinson (Entourage) e proporrà una versione molto particolare di un personaggio in stile 007.

La sceneggiatura di Our Man from Jersey è stata firmata da David Guggenheim, mentre attualmente non c'è ancora un regista coinvolto.

Mark Wahlberg sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del lungometraggio, avendo collaborato con Stephen Levinson molte volte tra cui in occasione della serie Entourage, e progetti come Contraband, Broken City, Lone Survivor, Wahlburgers, The Gambler, Deepwater Horizon, Daddy's Home 2, Patriots Day, Shooter, Mile 22 e Instant Family.

La produzione non ha annunciato i dettagli del ruolo affidato all'attrice Halle Berry.

Secondo alcune indiscrezioni, Wahlberg e Levinson hanno continuato a sviluppare lo script via FaceTime durante la pandemia e hanno consegnato a Guggenheim una bozza di 36 pagine.