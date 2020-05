Mark Wahlberg e Netflix tornano a collaborare nella spy story Our Man from Jersey

Mark Wahlberg sarà del filo da torcere a James Bond nel nuovo spy thriller targato Netflix, intitolato Our Man from Jersey.

Dopo il successo di Spenser Confidential, visto da 85 milioni di utenti, Mark Wahlberg torna a collaborare con Netflix per lo spy thriller Our Man from Jersey.

Spenser Confidential: Mark Wahlberg in una scena del film

Our Man from Jersey sarà firmato da David Guggenheim, autore della serie tv con Kiefer Sutherland Designated Survivor, migrata su Netflix dopo due stagioni su ABC. A produrre sarà Scott Stuber.

I dettagli del plot per il momento sono top secret, ma da quanto si sa finora Mark Wahlberg dovrebbe interpretare una sorta di spia originaria del New Jersey. Nell'attesa, trovate qui la recensione di Spenser Confidential, divertente action movie attualmente disponibile su Netflix.

Spenser Confidential, parla Mark Wahlberg: "Il mio personaggio è un ficcanaso"