Il Duca di Hastings di Bridgerton e la Sirenetta insieme in Italianna, il nuovo film Universal

Due giovani star di Hollywood si preparano a condividere il set nel nuovo progetto di Universal, Italianna. Regé-Jean Page, noto per il ruolo del Duca di Hastings in Bridgerton, e Halle Bailey, che ha conquistato il pubblico nei panni di Ariel nel live-action Disney La Sirenetta, saranno i protagonisti della pellicola.

Tutti i dettagli su Italianna

La regia del film è affidata a Kat Coiro, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ryan Engle (Non-Stop, The Commuter, Breaking In, Rampage, Beast), basandosi su un'idea originale sviluppata insieme a Kristin Engle. Al momento, la trama del film è ancora top secret. La produzione è curata da Will Packer e Johanna Byer, attraverso la Will Packer Productions, in collaborazione con Universal Pictures.

La Sirenetta: Halle Bailey in una foto del film

Il progetto sarà supervisionato da Erik Baiers, Senior EVP di Universal, e dalla direttrice dello sviluppo Jacqueline Garell, mentre Alvie Hurtado si occuperà della supervisione per la Will Packer Productions.

Coiro torna a collaborare con Universal dopo aver diretto la commedia romantica Marry Me - Sposami (2022), con Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Le carriere dei protagonisti

Halle Bailey è conosciuta non solo come attrice, ma anche come parte del duo musicale Chloe x Halle, candidato cinque volte ai Grammy Awards. Dopo il successo de La Sirenetta (2023), ha recitato nella nuova versione de Il colore viola prodotta da Warner Bros.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor

Regé-Jean Page, candidato agli Emmy e due volte ai SAG Awards per il suo ruolo in Bridgerton, sarà presto sugli schermi accanto a Michael Fassbender e Cate Blanchett in Black Bag, il nuovo film di Steven Soderbergh, presentato da Focus Features e Universal Pictures.

Kat Coiro, oltre ad aver diretto episodi di Marry Me, ha recentemente lavorato alla serie Matlock della CBS con Kathy Bates. Inoltre, ha ricevuto una nomination ai DGA Awards e ai Children's & Family Emmy per il suo contributo alla serie The Spiderwick Chronicles prodotta da Roku.