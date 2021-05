Hachiko - Il tuo migliore amico: di che razza è il cane del film

Il protagonista di Hachiko - Il tuo migliore amico, remake di un film che narra la vera storia del celebre cane giapponese, è stato interpretato da ben tre esemplari diversi: due cani di razza Akita Inu, di nome Chico e Forrest, per le scene in cui Hachi è adulto e un cane di nome Leyla per tutte le sequenze in cui è ancora un cucciolo.

Richard Gere e il cane Hachi nel film Hachiko

Leyla, d'altro canto, non era di razza Akita Inu ma Shiba Inu, questo perché, per esigenze di copione, sarebbe risultato difficile portare a termine le riprese di alcune scene, come ad esempio quella in cui il cucciolo viene posizionato all'interno dello zaino.

L'addestratore di animali Mark Harden e il suo team hanno personalmente addestrato i tre cani, Layla, Chico e Forrest, che hanno interpretato il ruolo di Hachi nel film. Harden ha adottato Chico al termine delle riprese a causa del meraviglioso rapporto che si era instaurato tra i due. David Allsberry, un membro del team di Mark, invece, ha deciso di adottare Layla pochi minuti dopo la fine del suo ultimo giorno di lavoro sul set.

Il protagonista del film Hachiko (2009)

Il giornalista del New York Times David Itzkoff, durante un'intervista, ha chiesto a Richard Gere di descrivere dettagliatamente i primi giorni sul set di Hachiko - Il tuo migliore amico. "Ero molto ansioso, non sapevo se sarei andato d'accordo o meno con i cani, sai loro non sono come gli umani, il loro amore non si può comprare." Ha spiegato Gere. "Ma dopo circa tre giorni uno dei cani è venuto vicino a me e mi ha messo la testa in grembo. E quello è stato un grande momento: mi avevano accettato nel branco."