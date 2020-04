Gwyneth Paltrow senza trucco e con i figli nella foto su Instagram

Gwyneth Paltrow sta passando la quarantena a casa in compagnia dei figli e ha condiviso una foto con loro in cui si mostra senza trucco.

Gwyneth Paltrow senza trucco ed eccezionalmente in compagnia dei suoi figli: così l'attrice è apparsa in una nuova foto su Instagram. In questi giorni Gwyneth è molto attiva sul web, e supponiamo che i ragazzi si siano prestati alla foto pur di combattere la noia delle ultime settimane.

Nella foto Gwyneth Paltrow è accanto ai due figli adolescenti Apple e Moses, nati dal suo matrimonio con Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Gwyneth Paltrow come la maggior parte delle famiglie, sta lavorando da casa in questo periodo di isolamento,e la sua società, la controversa Goop, ha permesso a tutti i dipendenti di utilizzare lo smart working in modo da rimanere nelle proprie abitazioni.

L'attrice appare al centro della foto senza un filo di trucco, come hanno sottolineato molti follower, accanto ai figli, dei quali però vediamo il viso fotografato solo a metà. La fotografia è stata scattata in cucina è avrà avuto l'approvazione di Apple. Tra madre e figlia esiste un patto di ferro, la ragazza deve approvare qualsiasi sua foto che la madre condivide su internet.

Lo scorso maggio, Apple ha rimproverato sua madre per aver pubblicato un selfie senza la sua approvazione, "Mamma, ne abbiamo già discusso - commentò Apple - Non puoi pubblicare le foto senza il mio consenso".

In questo periodo di quarantena Gwyneth ha messo a frutto le sue notevoli capacità culinarie. In un video su Instagram ha cucinato un delizioso pasto "La paella vegetariana per i Paltrows per sostenere @godslovenyc, un'organizzazione no profit di New York che cucina e consegna a domicilio pasti personalizzati per le persone che soffrono di gravi malattie". Ma i consigli della Paltrow non si limitano alla cucina, come abbiamo raccontato ieri, la fondatrice di Goop sta dispensando le sue conoscenze sui migliori vibratori per combattere la noia da quarantena.