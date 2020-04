Gwyneth Paltrow consiglia i migliori vibratori per la noia da quarantena

Gwyneth Paltrow ci consiglia i migliori vibratori per vincere la noia da quarantena, tutti acquistabili sul suo portale Goop. L'attrice dispensa anche suggerimenti su come vincere le frustrazioni sessuali della coppia durante l'isolamento.

In questi giorni di autoisolamento i social sono invasi da video di persone che cercano di vincere la noia nei modi più bizzarri. Gwyneth Paltrow ed il suo portale GOOP, dopo la famosa Candela all'essenza di vagina, hanno deciso di dare ai loro lettori consigli sui migliori vibratori. Ce ne sono per tutti i tipi ad iniziare dal modello Tennis Coach che fornisce una "delicata introduzione" per i "principianti", acquistabile per soli 44 dollari, al modello per più esigenti, il Womanizer al costo di 199 dollari.

Pochi giorni fa Gwyneth ed il marito Brad Falchuk avevano condiviso un video con la loro consulente sessuale Michaela Boehm nel quale avevano parlato della frustrazione sessuale durante l'isolamento. Gwyneth sta sperimentando vari livelli di frustrazione, quella dei figli, Apple, 15 anni, e Moses, 13 anni, avuti dal precedente matrimonio con Chris Martin, che non riescono a vedere gli amici. Quella del marito, che lei definisce un "animale sociale". Quella di coppia, Gwyneth e Brad non riescono ad avere una loro privacy, la casa è troppo affollata, figli, cani, insomma un disastro.

Questa situazione fa aumentare la tensione all'interno della famiglia, l'attrice si è confidata con alcune amiche che stanno vivendo lo stesso tipo di stress che si riflette sulla loro vita sessuale "la maggior parte delle donne con cui ho parlato non si sente molto sensuale... il corpo femminile messo sotto stress entra in modalità di sopravvivenza".

Gwyneth Paltrow e la sua consulente ci fanno sapere "Le donne, ma anche gli uomini, in questo periodo cercano il conforto nel cibo e nei dolci, mettendo da parte il sesso". Se state sperimentando questo tipo di frustrazione sessuale non vi preoccupate, Gwyneth ci rassicura, fra poco l'appetito sessuale ritornerà. Nel frattempo ecco il consiglio finale della fondatrice di Goop "interagite con i vostri sensi" e "prendetevi cura di voi stessi, la bellezza non è una cosa frivola, anche la cura dell'abbigliamento è importante".