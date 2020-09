Gwyneth Paltrow e il nudo su Instagram: la reazione della figlia Apple è esilarante

Ha ottenuto quasi un milione di like in poche ore la foto che ritrae Gwyneth Paltrow nuda, in occasione dei suoi 48 anni, e la figlia Apple è stata una delle prime a commentare la sexy mamma.

La star Gwyneth Paltrow nelle ultime ore ha messo scompiglio nel mondo dei social grazie a uno scatto che la ritrae completamente nuda in giardino, ottenendo migliaia di like in pochi minuti, e la figlia Apple Martin ha subito commentato con una reazione esilarante.

L'attrice di Hollywood di certo ama stupire il suo pubblico, proprio come ha fatto stavolta in occasione dei suoi floridi 48 anni dimostrando come, nonostante il passare del tempo, sia ancora bella e sexy. Comprensibilmente, molte persone sono rimaste estasiate dalla foto ma la figlia di Gwyneth Paltrow, Apple Martin, ha risposto con un commento che è sembrato quasi uno imbarazzato rimprovero ovvero: "MOM".

La parola scritta in maiuscolo sembra significare quasi "Ma cosa stai facendo?", infatti l'attrice ha subito risposto con tre emoji di faccine che lacrimano dal ridere, ma poi poco dopo Apple ha commentato nuovamente confermando che la mamma stava letteralmente spaccando tutto con la sua bellezza.

Sebbene Apple abbia preso in giro sua madre dal suo account Instagram privato, Gwyneth Paltrow ha precedentemente rivelato a People di concedere a sua figlia e al figlio di 14 anni, Moses, solo un periodo di tempo limitato sui social media.

Gwyneth Paltrow: il figlio di Rob Lowe e la sua reazione epica alle rivelazioni hot su sua madre

Gwyneth Paltrow negli ultimi anni, invece, è molto presente sui social, restando in continua relazione con il suo pubblico che, dopo una luminosa carriera, continua a seguirla con amore anche grazie alla sua azienda di benessere Goop. Purtroppo, si è un po' allontanata dal mondo del cinema e dell'intrattenimento, ad eccezione del suo ultimo ruolo nella serie Netflix The Politician, di Ryan Murphy, e alcune apparizioni come Pepper Pots nel MCU.