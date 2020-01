goop lab: nel trailer della serie Gwyneth Paltrow parla di esorcismi, orgasmi e terapie molto originali

goop lab, la nuova serie in sei episodi di cui è stato diffuso il primo trailer, è il nuovo progetto prodotto da Netflix con star l'attrice Gwyneth Paltrow che racconta esperienze in vari campi, anche i più sorprendenti e inaspettati, che debutterà in streaming il 24 gennaio.

Il video mostra infatti il team di Goop mentre cerca di esplorare sul campo idee che possono sembrare strane o rischiose come la terapia energetica, esorcismi, sessioni compiute utilizzando sostanze psichedeliche e il freddo, incontri con sensitivi o la capacità di avere orgasmi.

Gwyneth Paltrow, nella breve anticipazione delle sei puntate, viene inoltre mostrata mentre si chiede se dovrebbe essere spaventata da quello che sta per fare. La star è CEO di Goop fin dalla sua creazione nel 2008.

L'attrice, recentemente, ha recitato nella serie The Politician, un progetto realizzato da Ryan Murphy proprio per la piattaforma di streaming, in cui ha interpretato la madre del giovane che pianifica la sua ascesa alla Casa Bianca, parte affidata a Ben Platt.