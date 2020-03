Gwyneth Paltrow e il suo messaggio all'Italia: "State a casa, fate la pasta, ce la faremo"

Da Oltreoceano arriva il messaggio di Gwyneth Paltrow per l'Italia, una dichiarazione d'amore al nostro Paese in un momento di difficoltà come quello provocato dalla pandemia di Coronavirus.

Un appello diverso dagli altri quello che Gwyneth Paltrow fa agli italiani e, in questo momento, agli abitanti di molti paesi del mondo colpiti dal Coronavirus, pubblicando un'ode al nostro Paese, ricordando i bei momenti che ha trascorso qui.

Con la pubblicazione di un bellissimo video, l'attrice scrive un lungo post, invitando tutti a stare vicini alle proprie famiglie, anche da lontano,cercando di superare al meglio questo momento difficile: "Il mio primo viaggio in Italia è stato alla fine del 1991. Ero stata miracolosamente scritturata per un film per la TV che sarebbe iniziato nel nuovo anno, quindi ho lasciato il lavoro al ristorante di pesce a Santa Monica, ho preso in prestito denaro dal mio agente e ho preso un aereo. Molti avvenimenti importanti della mia vita sono accaduti in Italia. Mio padre morì a Roma, mentre eravamo in viaggio per il mio trentesimo compleanno; Brad mi fece la proposta in Umbria nel 2017. L'Italia è un posto dove siamo tornati tante e tante volte. È un paese che crede profondamente negli artigiani, nella famiglia, nelle cose fatte a mano, nella qualità a crescita lenta dei suoi beni (...) State a casa, fate la pasta, videochiamate vostra nonna, supereremo anche questa."

Nel video vediamo Gwyneth Paltrow in shorts e maglioncino a righe bianche e nere, guida attraverso le colline della Toscana, sorseggia caffè espresso, impasta farina, realizza gnocchi e passeggia tra le vigne. Una dedica molto commossa quella di Gwyneth Paltrow, che ama tanto l'Italia, un luogo dove torna ogni volta che può. Un appello forte ma delicato, in un momento complicato per molti Paesi del mondo.