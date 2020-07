Gwyneth Paltrow e l'ex fidanzato strafatto che svenne nella Jacuzzi di Rob Lowe

Gwyneth Paltrow fa una passeggiata per il viale dei ricordi e richiama alla mente l'ex fidanzato strafatto che, durante una festa, finì con il perdere i sensi nella vasca idromassaggio dell'amico e collega Rob Lowe.

Ospite al podcast di Lowe, l'attrice di Shakespeare in Love e Iron Man Gwyneth Paltrow ha fatto una bella chiacchierata col suo BFF, e come sempre tra persone che si conoscono da una vita, gli argomenti imbarazzanti non sono certo mancati.

Come quella volta in cui uno degli interessi amorosi di Gwyneth lasciò decisamente il segno su Rob Lowe e tutti i presenti in casa dell'attore.

"Ti ho visto attraversare tutte le diverse iterazioni dell'amore negli anni" ha affermato l'attore rivolgendosi all'amica, come riporta anche Yahoo! Entertainment "Ma il miglior fidanzato che hai avuto è stato sicuramente quello che svenne nella mia jacuzzi".

"Posso solo dire dire che ero davvero ingenua riguardo a alcool e droghe all'epoca" risponde ridendo la Paltrow "Voglio dire, ovviamente adesso anche io bevo alcool. Ma in passato ho avuto un ragazzo che prendeva davvero un sacco di pasticche e cose così".

L'attrice ricorda di non esserne stata consapevole inizialmente, ma che dopo l'episodio di suddetta jacuzzi fu abbastanza chiaro "Accadde un sacco di anni fa! Lui aveva preso degli antidolorifici e chissà che altro, ed eravamo tutti nella vasca idromassaggio. Era a casa tua, a Montecito" afferma rivolgendosi a Rob Lowe "E a un certo punto si alzò in piedi, solo per poi finire subito dopo con la faccia per terra".

A quanto pare, non si fece nulla di grave, "solo" una leggera commozione cerebrale, anche se poi iniziò ad avere delle visioni "Ma quelle erano probabilmente dovute agli allucinogeni" commenta l'attrice.

La parte più divertente però, racconta Rob Lowe, fu quando "Si rialzò, tornò nella jacuzzi, anche se chiaramente non aveva la più pallida idea di dove fosse, o chi fossi tu. E poi si girò, mi guardò e se ne uscì con qualcosa tipo 'Oh mio Dio, è Rob Lowe!".

E conclude Gwyneth Paltrow, tra le risate "Poi pian piano iniziò a ricordare, e mi disse 'Oh mio Dio tesoro, perdonami. Non sapevo dove fossi, e non ti avevo riconosciuto, e quando ho visto Rob ho pensato di avercela finalmente fatta ad arrivare a Hollywood, perché se ero nella jacuzzi di Rob Lowe, quello doveva essere sicuramente il miglior party di sempre!'".

Insomma, come ha ammesso la stessa attrice, ne ha frequentati di tipi interessanti nella sua vita.