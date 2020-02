Gwyneth Paltrow, Demi Moore e altre star senza trucco su Instagram (foto)

Gwyneth Paltrow su Intagram senza trucco e senza filtri e con lei anche Demi Moore e Alexandra Grant, l'attuale compagna di Keanu Reeves. L'attrice ha organizzato una festa Make-Up Free alla quale hanno partecipato molti volti noti di Hollywood.

Per il lancio di un nuovo prodotto di Goop, il wellness brand di cui è fondatrice, Gwyneth Paltrow ha invitato molte delle sue amiche del mondo dello spettacolo. La festa molto esclusiva aveva un unico vincolo: nessuna delle invitate doveva presentarsi truccata, quindi niente fondotinta, correttore o altro.

Kate Hudson, Demi Moore e Rachel Zoe hanno aderito con entusiasmo alla proposta dell'amica. Alla festa ha partecipato anche Alexandra Grant, attuale compagna di Keanu Reeves. La stilista Rachel Zoe ha invece ignorato i dettami della padrona di casa e si è presentata alla festa con una maschera e un lucidalabbra. Kelly Sawyer, co-presidente di Baby2Baby, ha ammesso su Instagram di non essere particolarmente contenta di partecipare ad una festa nella quale era vietato truccarsi.

La Paltrow ha pubblicato su Instagram due foto. In una ha scritto "Nessun trucco, nessun filtro. Una straordinaria riunione di alcune delle migliori donne del pianeta".

Nella seconda la padrona di casa è in compagnia di Alexandra Grant e Demi Moore, e nel post leggiamo: "A proposito della scorsa sera... ho avuto l'immenso piacere di intervistare Alexandra Grant, una delle più brillanti, espansive e talentuose pensatrici con cui abbia mai avuto l'onore di parlare. Un bellissimo incontro per celebrazione alla bellezza della nostra naturalezza. E anche quella alla mia sinistra - ha aggiunto scherzosamente riferendosi a Demi Moore - non è male"