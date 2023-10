Gwyneth Paltrow contro il termine 'nepo baby': 'Non c'è niente di male a fare il mestiere dei tuoi genitori'

Gwyneth Paltrow si oppone al termine "nepo baby" e spiega perché pensa che sia sbagliato e ingiusto usarlo. Il termine "Nepo baby" è stato coniato nel 2022 e indica tutte le celebrità che hanno genitori o parenti famosi. La polemica nei confronti di questi "privilegiati" è nata con uno speciale del New York Magazine dell'anno scorso, contro cui Jamie Lee Curtis si era schierata. In italiano il termine si può tradurre in "figli di papà" o "raccomandati".

Durante un'intervista con Bustle, l'attrice premio Oscar ha rivelato ciò che pensa riguardo all'uso di questo termine che ritiene ingiusto. "Ora c'è tutta questa cultura dei nepo baby per cui si giudicano i figli delle persone famose", ha esordito l'attrice. In seguito Patrol ha tirato in ballo la figlia diciannovenne Apple: "È solo una studentessa e vuole essere solo una bambina e andare a scuola per imparare. Ma non c'è niente di male nel fare o voler fare quello che fanno i tuoi genitori".

"Nessuno critica un bambino che dice 'Voglio fare il medico come mio padre o mio nonno'. La verità è che se cresci in una casa con molti artisti e persone che fanno arte e musica, diventi familiare con l'arte , allo stesso modo in cui se cresci in una casa di avvocati, le discussioni a tavola riguarderanno la legge. Penso che sia un brutto appellativo. Spero solo che i miei figli si sentano sempre liberi di perseguire esattamente ciò che vogliono fare, indipendentemente da ciò che gli altri penseranno o diranno" ha concluso l'attrice di Iron Man.

Gwyneth Paltrow e la nostalgia per gli anni '90: "Potevi farti di cocaina e non essere beccato"

Il divorzio con Chris Martin

Più avanti nell'intervista, Paltrow ha parlato del divorzio dall'ex marito Chris Martin, frontman dei Coldplay, con cui ha avuto i figli Apple e Moses (17 anni). "I miei figli sono fantastici. Ma io e Chris non volevamo che vivessero il divorzio come un trauma. Allora a quel tempo mi sono confrontata con adulti che avevano i genitori divorziati e ognuno di loro mi ha rivelato che la cosa che più lo feriva era che i loro genitori non si parlassero e allora mi sono detta 'Questo è quello che non farò mai', per questo io e Chris siamo rimasti in buoni rapporti", ha concluso l'attrice.