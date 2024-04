Gwyneth Paltrow: 'Se sapeste a quale film ho detto no per crescere i miei figli sareste scioccati'

Nel corso di una nuova intervista, Gwyneth Paltrow ha parlato degli enormi sacrifici che ha dovuto fare nel corso della carriera per amore dei suoi due bambini, compresi i film a cui ha dovuto rinunciare.

Durante un'intervista per Today With Hoda & Jenna, Zanna Roberts Rassi ha ricordato che la madre della Paltrow, l'attrice Blythe Danner, aveva "rinunciato a ruoli incredibili" per crescere la sua famiglia e si è chiesta se l'attrice - che negli ultimi anni si è reinventata guru del benessere - abbia fatto lo stesso.

"Ce ne sono stati molti", ha ammesso l'attrice Premio Oscar, parlando dei sacrifici compiuti per amore della figlia Apple, oggi 19enne, e del figlio Moses, 18enne, avuti con l'ex marito Chris Martin. Attualmente è sposata con Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow in una scena di Seven

Le rinunce per i figli

Paltrow ha ammesso che oggi alcune persone rimarrebbero scioccate dalle rinunce fatte in passato: "Voglio dire, è divertente perché all'epoca non mi sembrava un sacrificio, ma se mi guardo indietro adesso, penso che se la gente sapesse che non ho fatto questo o quel film, rimarrebbe piuttosto scioccata", ha aggiunto.

Sebbene la Paltrow abbia recitato in una buona dose di film nel corso della sua carriera di attrice, tra cui il franchise di Iron Man, Shakespeare in Love e Sliding Doors, è diventata molto più selettiva nei suoi ruoli quando ha avuto dei figli.

Nel novembre 2023 la fondatrice di Goop aveva dichiarato alla rivista People di non aver più partecipato a un film da protagonista da prima che nascesse sua figlia.

"Beh, è un po' ironico perché mi sono davvero allontanata dalla recitazione quando è nata Apple", aveva detto all'epoca. "L'ultima volta che ho recitato in ogni scena di un film è stato quando ero incinta di lei. Quando l'ho avuta, tutto è cambiato per me e ho pensato: 'Non sono sicura di volerlo fare ancora. Non voglio assolutamente... non ho intenzione di andare via per mesi e mesi'".

Sebbene la Paltrow sia stata impegnata in altre attività, ha recentemente dichiarato che "non dice mai di no" all'idea di tornare sul set di un film.