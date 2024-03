Gwyneth Paltrow deve affrontare la partenza del figlio Moses per il college: 'Tristezza incredibile'

Domenica Gwyneth Paltrow ha parlato con il Sunday Times dei suoi sentimenti riguardo alla partenza del figlio Moses per il college in autunno. La fondatrice di Goop condivide sia Moses che la figlia Apple, 19 anni, con l'ex Chris Martin, con il quale ha ormai un rapporto fraterno.

"In autunno io e Brad Falchuk avremo dei ragazzi che andranno all'università", ha dichiarato la Paltrow parlando di suo figlio Moses e del figlio di suo marito Brody. "Sarà interessante vedere come cambierà la routine mattutina senza ragazzi in casa. Da un lato, un'incredibile tristezza. Un profondo senso di dolore imminente. D'altra parte, questo è esattamente ciò che dovrebbe accadere. I tuoi figli dovrebbero essere, sai, giovani adulti in grado di realizzare e affrontare, creare legami ed essere resilienti. Questo è esattamente ciò che vuoi. E questo significa che vanno via di casa", ha confessato l'attrice.

La Paltrow ha poi aggiunto che la maternità l'ha "definita e appagata": "È come una forza guida. È ciò a cui torno. Osservo molti miei amici che hanno avuto figli che sono andati all'università. Tuo figlio... cambia. Tornano spesso a casa e tutto il resto, ma non è come vivere sotto lo stesso tetto tutti i giorni dell'anno. Quindi cerco di essere aperta a ciò che significa".

In un'intervista rilasciata a ottobre a Bustle, la Paltrow ha raccontato come i suoi due figli hanno affrontato il processo di ammissione al college, sottolineando le differenze nei loro approcci.

"Apple aveva le idee molto chiare su dove voleva andare e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per realizzarlo e manifestarlo", ha detto la mamma orgogliosa.

"Moses invece dice: 'Non lo so, mi piace questo e mi piace quello, torniamo a vedere questo, torniamo a vedere quello'. È più rilassato. È come se dicesse: 'Sarò felice ovunque, va bene', il che è una sensazione fantastica", ha concluso l'attrice.