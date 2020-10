Gwyneth Paltrow su Brad Pitt: "Mi sentivo responsabile per la fine della nostra storia"

Poco dopo la fine della loro relazione, Gwyneth Paltrow ha ringraziato pubblicamente Brad Pitt per averle insegnato a farsi strada nel caos di Hollywood.

Pochi mesi dopo la separazione da Brad Pitt nel 2003, Gwyneth Paltrow ha pubblicamente condiviso le sue sensazioni in merito all'ex-fidanzato, condividendo gli insegnamenti tratti da quella relazione, in particolare la capacità di sostenere la fama nel mondo di Hollywood.

Gwyneth Paltrow sul tappeto rosso degli Oscar 2015

All'epoca, Gwyneth Paltrow rilasciò un'intervista a ABC News, raccontando la fine della loro relazione e spiegando di essere più consapevole grazie alle dritte di Brad Pitt: "Il modo in cui mi sentivo in quel periodo ha portato alla fine della nostra relazione. Mi sentivo responsabile della fine del nostro rapporto. Ma Brad mi ha insegnato molto."

Gwyneth Paltrow, infatti, ha rivelato che la relazione che aveva con Brad Pitt le ha insegnato una delle lezioni più importanti su come gestire la fama ad Hollywood e l'interesse pubblico sulla sua vita personale. L'attore le consigliò di non aprirsi mai troppo pubblicamente, soprattutto con i giornalisti, per proteggere la sua vita privata.

Nei primi anni '90 Gwyneth Paltrow e Brad Pitt sono stati la coppia dei sogni di Hollywood. I due attori hanno iniziato a frequentarsi nel 1994, poco dopo aver interpretato marito e moglie nel thriller horror Seven. La loro relazione è iniziata subito e le due star hanno persino iniziato a riorganizzare i loro programmi lavorativi, in modo da poter trascorrere più tempo insieme.

Due anni dopo, hanno annunciato il loro fidanzamento e i fan ne erano più che entusiasti. Purtroppo, però, Gwyneth Paltrow e Brad Pitt si sono lasciati nel 1997 prima che potessero convolare a nozze.