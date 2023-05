Gwyneth Paltrow: "Ben Affleck è tecnicamente eccellente a letto, ma Brad Pitt è più romantico"

Gwyneth Paltrow paragona scherzosamente le abilità a letto dei suoi due celebri ex, Ben Affleck e Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow rivela lacune indiscrezioni su due dei suoi celebri ex, Ben Affleck e Brad Pitt, mettendo a confronto le loro abilità sessuali. Durante il podcast Call Her Daddy l'attrice 50enne ha parlato delle sue storie passate in un gioco che l'ha spinta a confrontare i due attori.

Gwyneth Paltrow ha frequentato Ben Affleck tra il 1997 al 2000, mentre è stata fidanzata con Brad Pitt dal 1994 al 1997.

Quando le è stato chiesto quale dei due attori fosse più bravo a letto, la star di Shakespeare in love ha risposto che la scelta è "davvero difficile":

"Con Brad c'era una grande chimica, in quel momento pensavo fosse l'amore della mia vita, mentre Ben tecnicamente eccellente a letto", ha riso prima di aggiungere "Non posso credere che mia figlia stia sentendo queste parole!"

Gwyneth Paltrow: "Brad Pitt ha affrontato Harvey Weinstein e gli ha detto 'Ti ucciderò'"

In risposta all'onestà di Gwyneth Paltrow, il conduttore del podcast Alex Cooper ha esclamato rivolgendosi alla moglie di Ben Affleck, Jennifer Lopez: "Dio benedica J.Lo e tutto ciò che sta ottenendo laggiù!"

Gwyneth Paltrow ha confessato inoltre che Brad Pitt era il più romantico dei due, anche se è stato Affleck a farla ridere di più, ed era anche colui con cui era più probabile che litigasse. Ma entrambi erano "ottimi baciatori".