Gwyneth Paltrow conferma: 'Bill Clinton si è addormentato durante la proiezione di Emma alla Casa Bianca'

Gwyneth Paltrow ha confermato quella che sembrava essere solo una leggenda metropolitana: Bill Clinton si è addormentato durante una proiezione di Emma che si era svolta alla Casa Bianca.

Il film, uscito nelle sale nel 1996, era stato diretto da Douglas McGrath e aveva nel cast anche Alan Cumming, Toni Collette, Ewan McGregor, e Jeremy Northam.

La rivelazione

Durante la sua partecipazione allo show Hot Ones, Gwyneth Paltrow ha risposto alle domande del conduttore Sean Evans, tra cui quella in cui le si chiedeva se fosse vero che Bill Clinton si fosse addormentato durante la visione del film Emma.

L'attrice ha quindi dichiarato: "Vero! Stava russando di fronte a me".

Gwyneth ha quindi aggiunto: "Ho pensato: 'Wow, immagino che sarà un film di grande successo'. Ma lo è stato! Quindi fanculo, Bill Clinton!".

Emma ha incassato quasi 40 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 8 milioni. L'adattamento cinematografico dell'opera scritta da Jane Austen ha inoltre conquistato le nomination agli Oscar nelle categorie Migliori Costumi e Miglior Colonna Sonora Originale, conquistando il premio relativo alle musiche grazie al lavoro compiuto da Rachel Portman.