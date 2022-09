Gwyneth Paltrow compie 50 anni e posa nuda (ricoperta di vernice dorata)

Per festeggiare il cinquantesimo compleanno, Gwyneth Paltrow ha deciso di posare senza veli per per il brand lifestyle Goop, un modo per sentirsi libera .

Gwyneth Paltrow ha deciso di celebrare i suoi 50 anni, compiuti il 27 settembre, in una maniera alquanto insolita: l'attrice ha posato senza veli per il marchio Goop. Scatti sensuali e dorati alla Goldfinger, che hanno mandato in estasi tutti i suoi fan.

L'attrice ha voluto così commentare questa iniziativa: "Tutto quello che so e che stanno dipingendo il mio corpo con una vernice color oro e devo essere nuda. Mi sento così bene ad aver compiuto 50 anni e si tratta di un modo per esprimere quel senso di energia e ottimismo che sto vivendo".

Riflettendo sulla sua carriera e sulle lezioni che la vita le ha impartito, Paltrow ha commentato: "Stranamente non ho idea del tempo passato. Mi sento legata a questo senso di promessa come lo ero 30 anni fa. C'è qualcosa di così insolito riguardante la dolcezza della vita e questo sentimento non è assolutamente cambiato nel corso degli anni. Si tratta dell'essenza pura della vita e sembra diventare sempre più dolce ogni giorno che passa".

L'attrice premio Oscar è stata fotografata da Andrew Yee e truccata da Lottie.