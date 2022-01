Guy Ritchie: il suo pub a Londra in fiamme per la seconda volta in un anno

Lore of the Land, il pub di Guy Ritchie a Londra, è andato in fiamme per la seconda volta in un anno; l'incendio è partito da un balcone collegato al locale.

Il pub di proprietà di Guy Ritchie a Londra, il Lore of the Land, è andato a fuoco a causa di un incendio, per la seconda volta in un anno.

A quanto pare, Lore of the Land è andato in fiamme dopo che un incendio è scaturito da un balcone connesso al pub del regista. Fortunatamente, i pompieri sono stati in grado di spegnere l'incendio entro 40 minuti e hanno impedito che si diffondesse dal balcone al resto della proprietà a Fitzrovia, Londra.

Sembra che, stavolta, l'incendio non sia stato grave come quello che ha devastato la sua proprietà nel giugno dello scorso anno, e che ha visto l'interno del pub distrutto. Questa volta si pensa che l'incendio sia partito da un dispositivo elettrico malfunzionante, e il danno è stato contenuto al balcone sul retro del pub.

Le riprese aeree hanno catturato un denso fumo nero che emergeva dal pub dopo che i vigili del fuoco hanno spento il fuoco. Un testimone oculare ha visto l'incendio deflagrare e si è dichiarato preoccupato che potesse causare gravi danni al pub.

"Ho sentito degli scoppi e ho pensato che si trattasse di fuochi d'artificio, ma quando sono uscito a dare un'occhiata ho visto il balcone in fiamme", ha detto il testimone al Daily Star e ha proseguito: "Il mio pensiero immediato è stato: 'Oh Dio sta succedendo di nuovo', anche se dopo poco tempo è diventato chiaro che questo incendio non era così grave come l'ultimo".

È la seconda volta in meno di sette mesi che il Lore of the Land è stato coinvolto da un incendio. Nel giugno dell'anno scorso, infatti, le fiamme hanno costretto più di 70 vigili del fuoco ad affrontare il pericolo intorno a mezzogiorno e a evitare ulteriori danni ancora più ingenti al pub.

Quella volta, per affrontare le fiamme partite dalla cucina è servito l'intervento di ben dieci autopompe. Un portavoce della London Fire Brigade ha detto che nessuno è rimasto ferito nell'incendio, e che il pericolo è stato rapidamente messo sotto controllo.

Guy Ritchie ha aperto il pub nel 2020 dopo aver acquistato i locali nel 2018.