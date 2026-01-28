Gundam: Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo?

Legendary potrebbe aver trovato un importante accordo per la distribuzione del film, che sarà scritto e diretto da Jim Mickle.

Il film live-action di Gundam sembra verrà realizzato grazie al sostegno di Netflix. Le fonti di Deadline sostengono infatti che la piattaforma di streaming abbia trovato l'accordo necessario a occuparsi della distribuzione del progetto che dovrebbe avere come star Sydney Sweeney e Noah Centineo.

La partnership tra i due studios

Legendary e Netflix, attualmente, non hanno confermato di aver stretto l'importante partnership, tuttavia le fonti di Deadline sembrano molto affidabili.

Nel progetto, fin dalle prime fasi del suo sviluppo, è coinvolta anche Bandai Namco Filmworks America, elemento che rassicura i fan dell'anime che sperano di assistere a un film in grado di rispettare le caratteristiche uniche della storia e dell'universo amato da varie generazioni.

Alla regia del film di Gundam sarà impegnato Jim Mickle, che ha già collaborato con Netflix in occasione della serie Sweet Tooth (di cui potete leggere la nostra recensione della stagione finale) e ha firmato anche la sceneggiatura del lungometraggio, oltre a far parte del team della produzione tramite la sua Nightshade.

Attualmente non è stata svelata la trama del primo progetto live-action dell'universo di Gundam o i dettagli dei personaggi che dovrebbero essere interpretati da Sydney Sweeney e Noah Centineo.

Cosa potrebbe raccontare il film

La serie anime originale da cui sarà tratto il film, secondo le prime indiscrezioni che erano emerse nelle prime fasi di sviluppo, potrebbe essere ambientata nell'Universal Century, un'epoca in cui la crescita della popolazione umana ha portato le persone a emigrare in colonie nello spazio. Le persone che vivono lì lanciano però una guerra di indipendenza contro la Terra, e i protagonisti pilotano dei robot.

Per ora, tuttavia, non sono stati confermati i dettagli della storia che dovrebbe arrivare sul grande schermo, lasciando così la curiosità dei fan del franchise.