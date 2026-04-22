Gundam: riprese al via in Australia, ecco il cast completo del film Netflix

Hanno preso il via nel Queensland, Australia, le riprese di Gundam, versione live-action del popolare anime robotico targata Netflix. Diretto da Jim Mickle, il film prevede un cast all star capitanato da Sydney Sweeney e Noah Centineo in una storia ambientata nel bel mezzo di un conflitto spaziale che vedrà coinvolti robot giganti.

Il cast di Gundam

Mentre sono in corso le riprese, Netflix ha svelato il cast completo di Gundam che include:

Sydney Sweeney

Noah Centineo

Jackson White

Shioli Kutsuna

Nonso Anozie

Michael Mando

Javon "Wanna" Walton

Oleksandr Rudynskyi

Ida Brooke

Gemma Chua-Tran

Jason Isaacs

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Di cosa parlerà Gundam

Nato da una partnership tra Netflix, Legendary Pictures e Bandai Namco, Gundam riporta in vita il celebre franchise robotico seguendo le vicende di piloti di mecha (robot) rivali impegnati su fronti opposti in una guerra decennale tra la Terra e le sue ex colonie spaziali. Mentre le alleanze mutevoli e una minaccia crescente spingono verso uno scontro frontale, i piloti vengono

trascinati in una corsa ad alto rischio tra le stelle che potrebbe decidere il destino dell'umanità. Si prevedono battaglie mozzafiato, un alto tasso emozionale e una portata cinematografica epica per tradurre in immagini live-action il popolare anime.

Sydney Sweeney e Noah Centineo interpretano due piloti di mecha rivali costretti a unire le forze, nonostante le loro divergenze, in una corsa tra le stelle per cercare di salvare l'umanità.

Al momento le riprese sono in corso presso i Village Roadshow Studios sulla Gold Coast, con grande gioia del governo australiano che, come ha dichiarato a Rolling Stone il Ministro delle Arti John-Paul Langbroek "vedrà immettere nell'economia del Queensland circa 110 milioni di dollari, dando lavoro a oltre 350 persone tra attori e troupe locali e coinvolgendo una filiera di piccole imprese in una serie di settori correlati".