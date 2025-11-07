Guillermo del Toro racconta l’incontro con un fantasma: “Ho sentito un omicidio nella mia stanza d’albergo"

Ospite del Jimmy Kimmel Live!, il regista di Frankenstein Guillermo del Toro ha raccontato un episodio avvenuto in una stanza d'albergo durante un soggiorno al Waitomo Caves Hotel in Nuova Zelanda.

Il regista de Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua ha dichiarato di essere ancora perseguitato da quella spaventosa esperienza nell'hotel neozelandese.

Gli aneddoti di Guillermo del Toro

"Ho sentito [un fantasma] due volte" ha spiegato del Guillermo del Toro "La seconda volta è stata molto drammatica. Stavamo facendo sopralluoghi per Lo Hobbit in un hotel vuoto a Waitomo, il Waitomo Hotel. In ogni hotel in cui vado, so qual è la stanza infestata. Dico sempre: 'Potete darmi la stanza infestata?' Non mi era mai successo nulla... fino ad allora".

Oscar Isaac, Guillermo del Toro e Jacob Elordi alla presentazione di Frankenstein

"Stavo guardando The Wire in dvd, quindi non era esattamente l'atmosfera giusta" ha detto il regista "Stavo guardando [il personaggio di Idris Elba] Stringer Bell, e all'improvviso ho sentito un intero omicidio nel mezzo della stanza: urla, coltellate, pianti". Il cineasta messicano ha spiegato: "Non c'era nessun altro nell'hotel, nemmeno il direttore. Ci avevano dato le chiavi perché era bassa stagione. Io ero nell'ala est e tutti gli altri nell'ala ovest. Ho rimesso le cuffie e sono rimasto a guardare il computer tutta la notte. Non ho dormito affatto. Non volevo girarmi, c'era un balcone e mi sono detto: 'E se mi giro e c'è qualcosa lì fuori?'".

Il desiderio di Guillermo del Toro di acquistare una casa infestata

Guillermo del Toro è noto per saper fondere horror e soprannaturale in film come Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua. Ma in futuro potrebbe accadere qualcosa di molto simile a ciò che ha raccontato in Crimson Peak.

Il regista, infatti, vuole acquistare una casa infestata: "Una casa infestata nel cuore dell'Inghilterra. Deve essere infestata. Devo poterci passare una notte e farmi infestare, altrimenti non la compro".

del Toro ha confermato di voler 'vedere, sentire, percepire' un fantasma nella stanza prima di concludere l'acquisto: "Mi piacerebbe vedere qualcosa. Ho già sentito".