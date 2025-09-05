Frankenstein di Guillermo del Toro, Mia Goth nel film sfoggia una collana Tiffany da 40 carati

Frankenstein di Guillermo del Toro rappresenta una prima volta per Tiffany & Co. La celebre maison di gioielleria proprio nel film del regista messicano porta per la prima volta sullo schermo alcuni capolavori d'archivio e molto rari.

Quasi tutti i gioielli di Tiffany & Co. sono indossati da Mia Goth, una delle star del lungometraggio nel ruolo di Elizabeth Lavenza, l'interesse amoroso di Victor Frankenstein (Oscar Isaac).

I gioielli indossati da Mia Goth in Frankenstein

Secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa, nel film compaiono ventisette gioielli e oggetti Tiffany & Co., tra cui collane, bracciali, anelli, orecchini, spille, pendenti, oggetti in argento sterling, un pettine per capelli e un orologio da tasca.

Felix Kammerer e Mia Goth in una scena di Frankenstein

I costumi che accompagnano il set di preziosi sono stati curati da Kate Hawley; dieci dei pezzi sono gioielli storici, in aggiunta a sei oggetti d'argento dall'archivio di Tiffany, creazioni contemporanee e cinque pezzi originali disegnati e creati appositamente per la produzione di Frankenstein.

Tra i vari gioielli indossati da Mia Goth, spicca una collana in diamanti da 40 carati.

I gioielli di Mia Goth alla Mostra del Cinema di Venezia

Ospite insieme al resto del cast di Frankenstein di Guillermo del Toro alla Mostra di Venezia, Mia Goth indossava sul red carpet un abito Christian Dior abbinato ad una collana Tiffany & Co. in oro e platino con diamanti e smeraldi.

Il film è il nuovo adattamento del classico romanzo di Mary Shelley del 1818, che racconta la storia dello scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac) mentre crea e dà la vita ad una mostruosa Creatura (Jacob Elordi) che alla fine porterà alla rovina sia il creatore che il mostro.

Nel cast del film di Guillermo del Toro anche Christoph Waltz, Ralph Ineson, Felix Kammerer e Charles Dance.