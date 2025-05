Guillermo del Toro sul suo Frankenstein: "Non è un film horror"

In autunno arriverà sugli schermi il film Frankenstein diretto da Guillermo del Toro e il regista ha spiegato perché non lo considera un horror.

Mentre era ospite al Festival di Cannes 2025, il regista messicano è stato protagonista di una conversazione con il compositore Alexandre Desplat, con cui ha collaborato più volte nel corso della sua carriera.

L'obiettivo del regista Guillermo del Toro

Come riporta Variety, Guillermo del Toro ha parlato di Frankenstein spiegando: "Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto: 'Ha delle scene davvero paurose?'. Per la prima volta ci ho pensato".

Il regista ha quindi sottolineato: "Per me si tratta di una storia emozionante ed è personale. Pongo una domanda sull'essere un padre, sull'essere un figlio... Non sto mai realizzando un film horror. Non sto cercando di farlo".

Frankenstein: Oscar Isaac in una scena del film di Guillermo del Toro

Desplat ha quindi aggiunto: "Penso che la musica di Frankenstein sarà qualcosa di davvero lirico ed emozionante... Non sto cercando di comporre musica che suscita orrore". Del Toro ha ribadito: "Stiamo cercando l'emozione. E quello che posso dire è che per me si tratta proprio di un film incredibilmente emozionante".

Nel cast del progetto ispirato all'opera di Mary Shelley ci sono Oscar Isaac, Christian Convery, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, e Ralph Ineson.

L'amore del regista per le creature

Parlando del suo approccio alle creature portate sul grande schermo. Guillermo ha ricordato: "La prima volta che ho pensato avrei vendicato la creatura è stata quando Marilyn Monroe usciva dal cinema in Quando la moglie è in vacanza con Tom Ewell e dice che la creatura aveva semplicemente bisogno di qualcuno a cui piacere. Mi sono innamorato di Marilyn e della creatura in quella scena quando ero davvero piccolo. E ho pensato che tutto ciò che abbiamo sono persone che guardano le persone nel modo sbagliato. Quello è ciò che abbiamo in questo mondo".