Guillermo del Toro difende Martin Scorsese da un articolo che metteva in dubbio il suo talento

Guillermo del Toro ha difeso il suo collega Martin Scorsese dopo un articolo pubblicato da The Critic in cui si accusava il regista di essere un "talento irregolare".

Il filmmaker messicano è intervenuto su Twitter per condividere le sue opinioni sull'approfondimento dalla testata online pubblicato nel mese di ottobre.

In un tweet Guillermo del Toro ha spiegato: "Pubblico davvero, davvero raramente qualcosa di contradditorio qui, ma la quantità di pregiudizi, inesattezze approssimative e aggettivi ostili non sostenuti da un'attuale razionalità è offensiva, crudele e malintenzionata. Questo articolo ha attirato traffico, ma a quale costo?".

Il regista ha aggiunto: "Per essere chiari: se Dio mi offrisse di accorciarmi la vita per allungare quella di Martin Scorsese, accetterei l'accordo. Questo uomo capisce il cinema. Difende il cinema. Incarna il cinema. Ha sempre lottato per l'arte e contro l'aspetto commerciale del cinema. Non è mai stato domato e ha un posto fisso nella storia".

L'articolo criticava film come The Wolf of Wall Street e Toro Scatenato, giudizi che Guillermo ha respinto: "Quando leggo articoli come questo, che vanno contro a una delle forze più benigne e più sagge, sento le scosse di un imminente collasso culturale, e mi chiedo 'A che scopo?... E mi trovo in difficoltà".

Guillermo del Toro aveva già difeso Martin Scorsese nel 2019, durante la presentazione di The Irishman nei vari festival.