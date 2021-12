Guillermo del Toro consiglia i suoi film da vedere prima di Nightmare Alley

Nightmare Alley sta per arrivare in sala e Guillermo del Toro ha rivelato a chi non lo conoscesse i suoi film da recuperare per primi!

In vista dell'uscita di Nightmare Alley, sarebbe saggio fare un rewatch dei film di Guillermo del Toro. Nel caso in cui questo nome sia per voi sconosciuto, il regista stesso è intervenuto su Collider consigliando quali dei suoi film recuperare per primi!

Celebre alfiere del fantastico e del realismo magico, Guillermo del Toro si è affermato come uno dei registi più celebri e premiati del cinema contemporaneo. Nel corso di un'intervista con Collider, al regista è stato chiesto quali suoi film andrebbero recuperati per primi. L'autore del venturo La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley ha risposto: "Non so, credo che La forma dell'acqua e Il labirinto del fauno siano un ottimo modo per iniziare! Però adesso c'è anche Nightmare Alley. Ecco, non so, se se ne potessero scegliere due, direi Il labirinto del fauno e La spina del diavolo, oppure La forma dell'acqua e Nightmare Alley. Questi sono un po' l'alfa e l'omega di ciò che ho fatto!".

Senza dubbio, si tratta di ottime scelte che, da un lato mostrano il lavoro più recente di Guillermo del Toro, e, dall'altro la sua capacità di muoversi nei progetti più disparati e con budget estremamente differenti. Regista di Cronos, Mimic, Blade II, Hellboy, Pacific Rim e Crimson Peak, Guillermo del Toro ha vinto l'Oscar al Miglior film e al Miglior regista per La forma dell'acqua, con cui ha anche trionfato alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Nightmare Alley, purtroppo, è stato un flop negli Stati Uniti. Il film con Bradley Cooper arriverà in Italia il 27 gennaio 2022.