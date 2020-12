Guillermo del Toro: concluse le riprese di Nightmare Alley

Guillermo del Toro ha terminato le riprese del suo nuovo progetto, Nightmare Alley, che sancisce il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo il grande successo de La forma dell'acqua. Il cast del nuovo film di del Toro è ricchissimo e comprende i nomi di Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins e Ron Perlman.

Ad aver confermato la conclusione della lavorazione sono stati Guillermo del Toro stesso attraverso una dichiarazione ad Indiewire e Kim Morgan, sceneggiatrice del film, tramite il suo profilo Instagram. Il progetto sarà distribuito da Searchlight Pictures che, però, non ha ancora ufficializzato la sua data di uscita in sala.

Come riportato da Indiewire, è stata la sceneggiatrice di Nightmare Alley, Kim Morgan, a confermare attraverso il suo profilo Instagram la fine delle riprese dell'ultimo film di Guillermo del Toro. La produzione era stata sospesa lo scorso 13 marzo a causa della pandemia da Covid-19 ed è ripresa a settembre. La maggior parte delle scene sono state girate a Toronto. Basato sul romanzo di William Lindsay Gresham, il film racconta la storia di un giostraio con un particolare talento nella manipolazione delle persone. L'uomo inizia a frequentare una psichiatra che, però, è ancor più pericolosa di lui. Il romanzo è stato adattato per il grande schermo già nel 1947 in un film diretto da Edmund Goulding ed interpretato da Tyrone Power, Joan Blondell, Coleen Gray ed Helen Walker.

In occasione di un'intervista con Indiewire, Guillermo del Toro ha dichiarato: "Abbiamo fermato le riprese una settimana prima che l'intera industria si bloccasse. Siamo stati molto veloci e abbiamo proposto noi stessi allo studio di fermarci. Questo ci ha salvati. Nessuno tra le persone coinvolte nel film ha avuto il coronavirus. Quando abbiamo deciso di fermarci, stavamo girando una scena molto importante. Poi abbiamo mangiato, ne abbiamo parlato e abbiamo optato per lo stop delle riprese". Durante la pausa da Nightmare Alley, del Toro ha lavorato sulla sua versione di Pinocchio. A questo proposito, il regista ha dichiarato: "La mia versione sarà decisamente singolare".