Guerre stellari: La prima audizione di Mark Hamill ed Harrison Ford insieme [VIDEO]

L'interprete di Luke Skywalker, Mark Hamill, ha voluto ricordare sui social una scena dal dietro le quinte di Guerre stellari in cui, assieme a Harrison Ford, sostiene il primo provino per il film.

Sono passati ormai oltre quarant'anni dall'uscita nelle sale di Guerre stellari, ma il film continua a essere ancora oggi uno dei più apprezzati e ricordati dell'intera saga creata da George Lucas.

Nei giorni scorsi è riemerso su Twitter un video dal dietro le quinte del film che mostra la prima audizione di Mark Hamill e Harrison Ford insieme, intenti a leggere la sceneggiatura. L'interprete di Luke Skywalker ha voluto svelare un particolare aneddoto: "Nessuno dei due aveva ancora letto la sceneggiatura completa. Io avevo tante domande da fare, ma George ci disse di andare avanti e provare soltanto questa scena. Sebbene sembrasse una parodia di un film sci-fi, decisi di provare le battute nella maniera più sincera possibile".

Star Wars: il franchise che non può (o non vuole?) crescere

Mark Hamill ha inoltre rivelato che la battuta "Inizi davvero a non piacermi", pronunciata durante le prove da Harrison Ford, non è poi stata inserita nel montaggio finale. Il primo, iconico film di Star Wars ha avuto una lunga gestazione e George Lucas ha dovuto scontrarsi con gli studios per evitare che il suo finale venisse cambiato.

I responsabili dello studio volevano far concludere il film con un combattimento spaziale dopo la morte di Obi-Wan Kenobi e avrebbe mostrato gli eroi mentre lottano per fuggire. Alla fine Lucas è riuscito a far prevalere la sua idea e il successo globale del film gli ha dato ragione.