Guerre stellari: perché Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo

Dopo il successo de Il padrino, George Lucas, Amico di Francis Ford Coppola, aveva messo gli occhi su Al Pacino per il ruolo di Han Solo in Guerre stellari, ma il divo rifiutò l'offerta. Ecco il motivo.

Guerre stellari: una foto dal set

Il padrino e Il padrino - Parte seconda catapultarono un giovane Al Pacino nell'olimpo delle star. Anche George Lucas voleva l'attore per affidargli il ruolo del carismatico Han Solo nel suo Guerre stellari, ma Pacino decide di rinunciare.

"Era un momento della mia carriera in cui mi fu offerto di tutto" ha ricordato Al Pacino durante un'intervista con MTV. "Avevo recitato ne Il padrino. Non gli interessava se none ro giusto per il ruolo, se sapevo recitare o meno."

Lucas fece ad Al Pacino un'offerta, ma lui rifiutò perché non capiva il funzionamento interno dell'universo cosmico di Star Wars. Le strane creature, i costumi e i nomi dei personaggi in questa epopea di fantascienza erano una galassia lontana, molto lontana dai drammi cruenti e realistici a cui Al Pacino stava partecipando in quel momento. Quando l'attore lesse per la prima volta la ammise:

Al Pacino è un magnifico Tony Montana nel film SCARFACE

"Non l'ho capito. Non sapevo perché avrei dovuto accettare. Il ruolo di Han Solo sarebbe stato mio, ma non capivo la sceneggiatura".

Nello spettacolo teatrale An Evening With Al Pacino, l'attore è tornato sull'episodio che commenta divertito:

"Rifiutando Star Wars, ho dato a Harrison Ford la sua carriera! Mi deve così tanto! Farò in modo che mi ripaghi. Gli farò costruire la mia casa".

Interrogato sui possibili rimpianti per il rifiuto, Al Pacino ha dichiarato a The Talk:

"Non mi pento di nulla. Sento di aver commesso degli errori. Ho scelto il film sbagliato, o non ho inseguito un personaggio o ho interpretato qualcuno e fatto delle scelte. Ma tutto ciò che fai è un parte di te. E ne ottieni qualcosa. L'idea e l'eccitazione di trovarsi in queste situazioni e luoghi - sono più che semplici ricordi, formano la tua vita. Quindi non mi pento di nulla."