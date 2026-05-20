Alessandra Mussolini vince il GF Vip: Antonella Elia battuta in finale

Finale ricca di emozioni e colpi di scena al GF Vip: Alessandra Mussolini supera Antonella Elia al televoto conclusivo dopo una serata tra eliminazioni flash, sorprese e lacrime.

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio si è conclusa l'ottava stagione del Grande Fratello Vip, un'edizione che ha segnato la rinascita del reality grazie alla conduzione di Ilary Blasi, subentrata ad Alfonso Signorini dopo le polemiche degli ultimi mesi. A trionfare è stata Alessandra Mussolini, che ha superato al televoto finale Antonella Elia con il 55,95% delle preferenze.

Una finale spettacolare tra passerella, musica e colpi di scena

L'ultima puntata si è aperta con l'ingresso di Ilary Blasi e degli ex concorrenti in studio. Finalisti, ballerini e pubblico hanno dato vita a uno show spettacolare fuori dalla porta rossa. Tra i momenti più divertenti dello show anche l'esibizione della 'coreografa' Francesca Manzini, protagonista con la sua iconica danza del ventre. Dopo l'apertura si è entrati subito nel vivo del programma con un focus sul triangolo formato da Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras.

Raimondo Todaro diventa il sesto finalista

Prima dell'inizio ufficiale della finale è stato svelato il risultato del televoto aperto venerdì per eleggere il sesto finalista. A conquistare l'ultimo posto disponibile è stato Raimondo Todaro con il 66,05% delle preferenze. Eliminato invece Renato Biancardi, che ha potuto riabbracciare fuori dalla Casa la figlia Roberta e l'ex moglie Enrica.

Antonella e Alessandra spengono le luci della Casa

Le emozioni dei finalisti e gli incontri con le famiglie

Nel corso della serata i sei concorrenti rimasti in gara hanno ricevuto numerose sorprese. Alessandra Mussolini ha riabbracciato la sorella Elisabetta, mentre Raul Dumitras ha rivisto la mamma Lumi, il padre e il fratello. Grande emozione anche per Adriana Volpe, che ha incontrato di nuovo la figlia Gisele.

Per Raimondo Todaro è stato un momento particolarmente intenso grazie all'abbraccio con la figlia Jasmine e con la sua scuola di danza. Antonella Elia ha invece ritrovato l'ex compagno Pietro Delle Piane, che le ha regalato una rosa e un biglietto romantico. "Siamo come due delfini lontani fisicamente, ma nello stesso oceano", ha scritto l'attore. Infine Lucia Ilardo ha potuto riabbracciare la sorella Antonia.

I televoti flash cambiano la finale del Grande Fratello Vip

La finale è stata caratterizzata da una lunga serie di televoti flash che hanno deciso il destino dei concorrenti. Nel primo scontro al televoto si sono affrontati Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe. A lasciare la Casa è stato Raul con il 20,15% dei voti. Successivamente si sono sfidati Antonella Elia, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo. Eliminata Lucia con il 29,39% delle preferenze.

Raimondo Todaro fuori la Porta Rossa

Nel televoto successivo è stata Adriana Volpe a fermarsi ai piedi del podio, chiudendo al quarto posto con il 7,64%. La medaglia di bronzo è andata invece a Raimondo Todaro, eliminato nel televoto a tre con il 27,77%.

Alessandra Mussolini batte Antonella Elia e conquista la vittoria

Le super finaliste sono state Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste assolute di questa edizione del reality. Dopo aver rivisto i momenti più importanti del loro percorso nella Casa, le due concorrenti hanno spento simbolicamente le luci del reality salutando definitivamente il loft.

Una volta rientrate in studio, Ilary Blasi ha chiuso il televoto finale decretando la vincitrice dell'ottava edizione del Grande Fratello VIP. A trionfare è stata Alessandra Mussolini con il 55,95% dei voti. Una vittoria maturata dopo settimane da protagonista assoluta tra discussioni, confronti, momenti di crisi e dinamiche che hanno animato la Casa. Un'edizione intensa e ricca di colpi di scena che si chiude con il successo di una delle concorrenti più discusse e centrali dell'intera stagione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La vincitrice di questa edizione di Grande Fratello VIP è Alessandra Mussolini