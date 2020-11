Gucci: Harry Styles e Billie Eilish nel cast della miniserie di Gus Van Sant

Gucci e Gus Van Sant hanno ufficialmente stretto una collaborazione che include la presenza delle popstar Harry Styles e Billie Eilish. Il brand di moda italiano ha annunciato che presenterà la sua prossima collezione, Ouverture of Something that Never Ended, in una miniserie omonima in sette episodi co-diretta da Alessandro Michele e Van Sant. L'opera verrà presentata in anteprima durante il GucciFest dal 16 al 22 novembre.

Girata a Roma, Ouverture of Something that Never Ended, vede la partecipazione dell'attrice Silvia Calderoni insieme a personalità internazionali come Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Sasha Waltz e Florence Welch, oltre ai già citati Styles e Eilish.

"La presentazione della nuova collezione è un nuovo racconto gioioso e irregolare, non più veicolato dalla vecchia nozione di stagionalità, più vicino al richiamo espressivo [di Michele] e raccontato fondendo regole e generi, nutrendosi di nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme di comunicazione" ha dichiarato Gucci in un comunicato stampa.

GucciFest andrà in streaming su YouTube Fashion, Weibo, il canale YouTube di Gucci e GucciFest.com, e includerà anche film di moda con il lavoro di 15 designer indipendenti: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, Jordan Luca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier e Gareth Wrighton.

Gucci aveva già accennato alla collaborazione con Gus Van Sant lo scorso 28 ottobre, quando aveva pubblicato un dipinto del regista sull'account ufficiale Instagram con la didascalia 'Impressions of Rome' e l'hashtag #GucciOuverture, oltre ad una Polaroid di Van Sant e Michele seduti insieme su un divano.