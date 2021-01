Guardiani della Galassia Vol. 2: stasera su Italia 1 il film con Chris Pratt diretto da James Gunn

Stasera su Italia 1, alle 21:20, è tempo di nuove avventure galattiche con Guardiani della Galassia Vol. 2, sequel di Guardiani della Galassia e 15° film del Marvel Cinematic Universe, diretto nel 2017 ancora da James Gunn.

Il team dei Guardiani composto da Star-Lord, Gamora, Drax il distruttore, Rocket e Groot si ritrova coinvolto in un nuovo mistero. Che questa volta ha a che fare con le origini di Peter Quill: i nostri eroi galattici saranno costretti a lottare per rimanere uniti, potendo contare anche sull'aiuto di alcuni loro storici nemici ma anche su nuovi alleati del tutto inaspettati.

Dopo l'enorme successo del primo capitolo, era diventato sempre più chiaro l'intento dei produttori Marvel: trasformare Guardiani della Galassia in un franchise. E infatti James Gunn aveva iniziato a lavorare a questo Guardiani della Galassia Vol. 2 già nel 2014, poco dopo l'uscita del primo film.

Arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2017, accolto positivamente dalla critica, il nuovo capitolo si è rivelato un altro successo al botteghino, con un guadagno di oltre 800 milioni di dollari in giro per il mondo. Riuscendo a ottenere anche una nomination agli Oscar nel 2018 per gli effetti speciali.