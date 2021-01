Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt, ecco qual è la miglior scena shirtless secondo l'attore

La migliore scena shirtless di Guardiani della Galassia Vol. 2 secondo Chris Pratt non è sua, bensì di un altro celebre attore del cast.

Secondo Chris Pratt non è sua la migliore scena a torso nudo di Guardiani della Galassia Vol. 2, in un'intervista recente l'attore statunitense ha detto di preferire di gran lunga la sequenza shirtless di Michael Rooker.

Guardiani della galassia Vol.2: Mantis e Star Lord in un immagine del film

Pratt ha spiegato che la scena di Rooker è la migliore in assoluto perché mostra la vulnerabilità e lo sviluppo del personaggio di Yondu: "Impari qualcosa su di lui vedendo quella scena, mentre le mie servivano solo per mostrare il mio corpo non aggiungendo proprio niente al personaggio di Peter Quill."

L'attore statunitense ha anche detto che girare questo film lo ha aiutato a superare la morte di suo padre, scomparso durante le riprese di Jurassic World. Nel 2014 l'attore non fu in grado di affrontare la morte del padre perché era impegnato nelle riprese, voleva mantenere alto il morale del cast e quella ferita rimase aperta.

Guardiani della galassia Vol.2: Star Lord in un immagine del trailer

Guardiani della Galassia Vol. 2 invece è un film che lo stesso James Gunn, regista della pellicola, ha descritto come una "storia di padri" e Pratt è finalmente riuscito a riaprire quelle vecchie ferite al fine di capire che dolori così grandi, come la morte di un genitore, non possono mai passare del tutto.