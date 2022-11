Guardiani della Galassia: James Gunn svela un dettaglio sulla storia di Nebula nello speciale natalizio

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia contiene un momento con protagonista Nebula che ha suscitato molte domande tra i fan del MCU a cui ora James Gunn ha risposto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nel progetto che ha debuttato su Disney+ alcuni giorni fa.

In Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special i protagonisti si scambiano dei regali e Nebula ha un dono veramente speciale per Rocket: il braccio in vibranio di Bucky.

Nel film Avengers: Infinity War si vedeva Rocket promettere a se stesso che un giorno sarebbe riuscito a entrare in possesso dell'arto, desiderio ora esaudito.

James Gunn è quindi intervenuto su Twitter per chiare il modo in cui il personaggio interpretato da Karen Gillan abbia ottenuto il braccio.

Il regista, autore anche della sceneggiatura dello speciale, ha dichiarato: "Ha fatto una gita con destinazione la Terra e l'ha strappato dal corpo di Bucky perché stava sentendo molto lo spirito del Natale".

In un successivo tweet, Gunn ha aggiunto rispondendo alle critiche sottolineando che Nebula ha usato della tecnologia aliena avanzata per poter ottenere il braccio di Bucky e che ora quell'elemento della storia fa parte del canone del MCU.

Il dibattito è comunque proseguito online, tra chi si lamenta del fatto che privare Bucky di un braccio non sia molto in linea con lo spirito natalizio e chi invece ha ricordato come anche nella serie The Falcon and the Winter Soldier il personaggio interpretato da Sebastian Stan fosse stato sconfitto facilmente dal team arrivato da Wakanda.

Il dibattito sul regalo di Nebula a Rocket sembra però destinato a continuare sui social.

Guardiani della Galassia, la recensione dello speciale natalizio: in nome di Kevin Bacon!

Il progetto racconta una divertente avventura ambientata sulla Terra, seguendo quello che accade quando i Guardiani cercano di trovare un dono per Star-Lord (Chris Pratt), emotivamente provato dopo la scomparsa di Gamora, avvenuta alla fine di Avengers: Endgame.

Nel team della produzione del progetto ci sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith, e Simon Hatt. David J. Grant e Lars P. Winther sono invece co-produttori.