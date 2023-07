Guardiani della Galassia: James Gunn svela i dettagli di un corto mai girato per spiegare un easter egg

James Gunn ha svelato che aveva scritto un corto, mai realizzato, in cui si raccontava il primo incontro tra Rocket e Groot. Il regista ha svelato l'interessante dettaglio grazie a una domanda di un fan che voleva sapere chi fosse Tibius Lark, nome apparso nel primo capitolo della saga Marvel.

Un progetto mai realizzato

James Gunn ha spiegato su Threads: "Ho scritto un cortometraggio in cui spiegavo le origini di come Rocket e Groot si sono incontrati. Avevamo realizzato persino gli storyboard, scelto le location e fatto i video di prova (era stato visto al San Diego Comic-Con nel "trailer" che avevamo montato dopo 12 giorni di riprese). Ma non ho avuto il tempo di girarlo perché abbiamo iniziato il Vol 1 di Guardiani della Galassia. Nel corto Tibius Lark, Groot e Rocket erano tutti imprigionati in un pozzo profondo. Tibius stava per morire e spiegava a Rocket che si era occupato di Groot per anni".

Il personaggio, infatti, aveva lavorato in passato in una specie di "zoo galattico". Il filmmaker ha aggiunto: "Spiegava che aveva salvato Groot, che era in esposizione lì, e che Groot era un amico leale. Chiedeva a Rocket di occuparsi di lui e poi moriva. Mentre stava morendo, Rocket guardava verso il basso nell'oscurità della cella e notava che era un robot, con la parte inferiore del suo corpo fatta a pezzi e meccanica".

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film che difende gli Ultimi (animali compresi)

James ha quindi concluso: "Le guardie in alto sentivano un rumore, si giravano e vedevano Rocket e Groot che saltavano fuori dal terreno, Rocket sulla spalla di Groot, e nelle mani di Rocket c'era un'arma costruita costruita con il corpo di Tibius Lark, sparava a tutte le guardie, fuggivano ed erano insieme fino a quando hanno incontrato i Guardiani. Ecco chi era Tibius Lark".