Guardiani della Galassia, James Gunn: “L’Awesome Mix completo è su Spotify”

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

James Gunn ha annunciato su Instagram una notizia musicale che farà felici i fan di Guardiani della Galassia. Per l'esattezza, il cineasta ha caricato sul proprio account Spotify la versione completa dell'Awesome Mix, la selezione di canzoni che Meredith Quill lascia al figlio Peter.

Questo il messaggio con cui Gunn ha commentato la cosa: "Oggi ho caricato sul mio account Spotify l'Awesome Mix completo di Meredith Quill, perché ne possiate godere tutti. Fa parte della lista di canzoni care a Meredith da cui ho scelto i brani per le colonne sonore di Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2. Alcune di queste canzoni sono quasi state incluse, e altre le volevo usare ma non riuscivo a trovare il posto giusto in cui metterle. Non era comunque mia intenzione condividerle in pubblico, perché potrei usarle in altri film in futuro, ma mi sono detto che in questi tempi difficili il bisogno di gioia ha la meglio su tutto ciò. Il link è nella mia biografia."

Guardiani della Galassia Vol. 2: l'Awesome Mix e le musiche di Bates conquistano e trascinano

Guardians of the Galaxy: ecco Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana e gli altri guardiani

Questo bel regalo da parte di James Gunn è l'evoluzione logica del suo rapporto con i fan, che continuano a chiedergli dettagli su Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, spesso legati alla musica. Per entrambi i film il regista ha inserito le canzoni direttamente nella sceneggiatura, rendendo al contempo più facile e difficile il lavoro di negoziazione per i diritti musicali, dato che l'approccio del cineasta non prevedeva un gran numero di alternative.

Alcuni brani sono stati autorizzati appositamente per i soli trailer dei film, come nel caso del primo filmato promozionale del secondo episodio, e Gunn ha anche fornito ai fratelli Russo una lista di tre canzoni possibili per la scena introduttiva dei Guardiani della Galassia in Avengers: Infinity War (mentre in Avengers: Endgame si rivisita in chiave ironica il primo numero musicale del Volume 1).