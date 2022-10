Guardiani della Galassia: il teaser trailer dello speciale natalizio in arrivo su Disney+

James Gunn ha condiviso il primo trailer dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia che debutterà in esclusiva il 25 novembre in streaming su Disney+.

Nel breve video si possono vedere i protagonisti alle prese con le festività natalizie, tra chi vuole festeggiare per tirare su il morale a Star-Lord, e chi invece non ne capisce lo spirito. Il filmato si conclude con la divertente anticipazione riguardante il coinvolgimento di Kevin Bacon, scelto come regalo davvero speciale.

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia mostrerà Star-Lord alle prese con le conseguenze degli eventi mostrati in Avengers: Endgame e l'assenza di Gamora.

Il regista James Gunn ha sottolineato che la visione sarà utile per collegare la recente avventura degli Avengers con quanto sarà raccontato in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il filmmaker ha spiegato: "Penso che si tratti realmente di raccontare una storia ambientata tra i tre film con un paio di avventure a parte. Ma penso che si tratti di una storia unica. Questo è l'arco narrativo finale di ciò che abbiamo iniziato con il primo film dei Guardiani, con Peter Quill, con Rocket, scopriremo cosa accadrà a Nebula, e persino a Kraglin, che ha iniziato con una battuta o due nel primo film e ora è un protagonista di Guardiani delle Galassia".

Gunn ha inoltre sottolineato: "Lo speciale delle feste è stato una vera gioia. Vol. 3 è stato difficile per un miliardo di motivi, partendo dalle sue dimensioni alla sua complessità".