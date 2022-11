Guardiani della Galassia Holiday Special: James Gunn svela la colonna sonora

James Gunn ha rivelato la lista dei brani che vanno a comporre la colonna sonora di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale natalizio in arrivo su Disney+ il 25 novembre.

La score contiene una serie di canzoni natalizie molto note e due nuove tracce create per lo speciale Disney+. L'imminente produzione a tema natalizio è la seconda presentazione speciale dei Marvel Studios, dopo Marvel Studios presenta: Licantropus.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede l'equipaggio di eroi cosmici della Marvel intraprendere un'avventura sulla Terra. Il team spera che portare un po' di allegria natalizia possa lo spirito di Peter Quill (Chris Pratt) mentre affronta l'assenza di Gamora (Zoe Saldaña) dopo gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

James Gunn ha svelato i titoli delle canzoni sui suoi social media, anticipando la presenza nel film di classici amatissimi come Fairytale of New York dei Pogues e Christmas Wrapping dei Waitresses, ma anche due nuovi brani degli Old 97, il brano originale I Don't Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) e una nuova versione di Here It Is Christmastime eseguita da Kevin Bacon.