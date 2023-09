Guardiani della Galassia, Dave Bautista elogia Chris Pratt

In Marvel Studios: Assembled - The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3 Dave Bautista parla del suo rapporto con Chris Pratt affermando che è uno dei migliori attori con cui ha mai lavorato.

Il 13 settembre è uscita una nuova puntata della docu-serie antologica che, dal 2021, racconta il making of dei più amati film e serie tv Marvel, Marvel Studios: Assembled, e nell'episodio The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3 Dave Bautista racconta com'è stato lavorare con il collega Chris Pratt, elogiandolo per la sua energia.

"Trovo complicato dire come sia per me lavorare con Chris perché i nostri personaggi, ma anche il nostro modo di recitare e le nostre personalità sono molto diverse, come lo yin e lo yang", dice Dave Bautista, che nella saga di Guardiani della Galassia Vol. 3 interpreta Drax. In questo caso le differenze non hanno ostacolato un rapporto lavorativo fantastico tra i due colleghi e infatti Bautista prosegue affermando: "non so se c'è un altro attore con cui mi diverto di più. Con lui sembra tutto così facile.".

Secondo l'ex wrestler, Chris Pratt porta sempre sul set una ventata di energia pura alla quale è impossibile resistere e infatti lui stesso ammette, di essere "un semplice uomo etero sedotto dalla sua grande energia!"

Chris Pratt vestirà ancora i panni di Star-Lord?

I Marvel Studios hanno fatto conoscere a tutto il mondo Chris Pratt rendendo il suo Star-Lord uno dei personaggi più amati dell'intero MCU. Forse per questo è dura dirgli addio e anche se la risposta di James Gunn su un possibile sequel dei Guardiani della Galassia è stata netta, sappiamo benissimo che nulla è mai definitivo in casa Marvel. Specialmente dopo il grande successo del terzo capitolo in cui, proprio alla fine, viene annunciato il ritorno di Star-Lord.

In un'intervista di GamesRadar fatta all'inizio dell'anno, Chris Pratt aveva detto che "sarebbe strano continuare la storia di Star-Lord senza James Gunn alla regia" perché i due, insieme, hanno "reso Peter Quill quello che è oggi". L'attore, che fino al 2014 era conosciuto solo per il suo ruolo in Parks & Recreation, ha proseguito affermando che non bisognerebbe continuare la sua storia solo per una mera questione di incassi, bensì "sarebbe importante onorare ciò che Gunn ha fatto nei primi tre film e quello che i fan hanno imparato ad amare del personaggio".