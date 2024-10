Guardiani della Galassia: l'edizione 4K Ultra-HD (2 Blu-Ray) del primo film è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan dei Guardiani della Galassia possono attualmente trovare il primo film, in edizione 4K Ultra-HD (2 Blu-Ray), in offerta.

Il primo Guardiani della Galassia, arrivato al cinema durante il 2014, ha portato una ventata di freschezza nel Marvel Cinematic Universe. Diretto da James Gunn, il film si è distinto per il suo tono leggero e umoristico, mescolando avventura spaziale con una colonna sonora nostalgica degli anni '70 e '80, che ha catturato l'immaginazione del pubblico.

Ha trasformato personaggi relativamente sconosciuti dei fumetti Marvel in figure amatissime, come Star-Lord, Rocket, Groot e Gamora, dimostrando che anche i volti dai fumetti meno noti e meno commerciali potevano avere un grande successo. Il film ha ridefinito l'approccio ai cinecomic introducendo una combinazione di commedia, cuore e azione che ha ispirato un nuovo stile all'interno del MCU e del cinema d'intrattenimento, lasciando un segno profondo.

Guardiani della Galassia ha influenzato il modo di raccontare storie di squadra, enfatizzando l'importanza della diversità e dell'amicizia. La sua estetica visiva colorata e la colonna sonora hanno avuto un impatto duraturo, con molte canzoni che sono tornate in auge grazie al film. Inoltre, ha consolidato il ruolo di James Gunn come uno dei registi più innovativi nel genere dei blockbuster.

Il primo film dei Guardiani della Galassia

Il primo Guardiani della Galassia segue le vicende di Peter Quill, un avventuriero spaziale che si autodefinisce "Star-Lord". Dopo aver rubato un oggetto misterioso, diventa il bersaglio di un potente nemico, Ronan l'Accusatore. Per proteggersi e venderlo, Peter si allea con un gruppo di eccentrici outsider: Gamora, una letale assassina in cerca di redenzione; Drax, un guerriero in cerca di vendetta; Rocket, un procione geneticamente modificato e abile cacciatore di taglie; e Groot, un albero umanoide dalla forza straordinaria.

Insieme, questo gruppo eterogeneo scopre l'importanza dell'oggetto rubato e si ritrova a dover proteggere la galassia da una minaccia mortale. Attraverso battaglie epiche e momenti di umorismo, Guardiani della Galassia racconta la nascita di un'improbabile famiglia di eroi che ha catturato il cuore di tantissimi appassionati, riconfermando questo amore anche nei due capitoli successivi, e parallele apparizioni nell'MCU.

