Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Sarà più emotivamente più pesante rispetto ai primi film"

James Gunn ha parlato della sceneggiatura di Guardiani della Galassia 3, spiegando come il terzo capitolo del franchise sia emotivamente più pesante rispetto ai primi due film da lui scritti e diretti nel 2014 e nel 2017.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Negli ultimi anni, James Gunn si è dedicato maggiormente all'universo DC, prima realizzando The Suicide Squad (nei cinema italiani a partire dal 5 agosto) e poi lavorando allo spin-off Peacemaker (in anteprima su HBO Max nel gennaio 2022). Ora, però, lo sceneggiatore e regista statunitense è pronto a tornare nel MCU per supervisionare Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita il 5 maggio 2023.

"Sto ancora girando Peacemaker, ma sto iniziando comunque a lavorare su Guardiani della Galassia Vol. 3", ha detto Gunn a EW, aggiungendo: "Per il terzo capitolo della saga, la sceneggiatura è stata già scritta molto tempo fa. Ci ho giocato in piccoli modi nel corso degli anni, ma sostanzialmente è rimasta la stessa da tre anni ad oggi. In realtà è piuttosto pesante. È una storia più pesante, quindi rappresenta un processo emotivo da attraversare".

Gunn supervisionerà anche Guardiani della Galassia Holiday Special, su Disney+ nel dicembre 2022, che sarà certamente più leggero e adatto al periodo natalizio. "Oh, quello è più facile. È uno spasso", ha detto Gunn, spiegando inoltre che: "L'ho scritto un paio di mesi fa e ne sono davvero, davvero felice. Lo girerò contemporaneamente a Guardiani 3 e useremo gli stessi set. Penso proprio che sarà speciale".

In attesa di poter vedere Guardiani della Galassia Vol.3, i fan di James Gunn possono prepararsi per andare al cinema a vedere l'attesissimo The Suicide Squad - Missione Suicida. La squadra di antieroi al centro del film sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione sotto la guida del colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman) e con le direttive degli esperti del governo capitanati da Amanda Waller (Viola Devis) nelle orecchie. Nel cast troviamo Margot Robbie (Harley Quinn), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Steve Agee (King Shark, con la voce di Sylvester Stallone), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Idris Elba (Bloodsport), Storm Reid (Tyla), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Peter Capaldi (Pensatore), Nathan Fillon (TDK), Joaquin Cosio, Mayling Ng (Mongal), Sean Gunn (Weasel), Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga (Sol Soria), Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson (Blackguard) e Michael Rooker (Savant).