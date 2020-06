Guardia del corpo: stasera su Canale 5 il film con Whitney Houston e Kevin Costner

Sabato romantico quello di stasera su Canale 5 dove, alle 21:21, arriva Guardia del corpo, un classico in fatto di drammi intrisi d'amore e passione, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner.

Scritto da Lawrence Kasdan e diretto da Mick Jackson, Guardia del corpo somma a suspense, tensione, romanticismo, pericolo, passione la presenza di due grandi star come Whitney Houston e Kevin Costner.

Rachel Marron è una superstar del mondo della musica e del cinema all'apice del successo. I fan vogliono vederla, ascoltarla, toccarla, ma uno di loro vuole ucciderla! È per questo che entra in scena l'esperto di sicurezza Frank Farmer, un professionista che non abbassa mai la guardia. Entrambi si aspettano di poter gestire la situazione e di poter decidere cosa sia meglio fare. Quello che non si aspettano è innamorarsi.

Guardia del corpo: Whitney Houston in una scena

Guardia del corpo è stato nominato a ben 2 Oscar, entrambi nella categoria Miglior Canzone Originale (Run to you e I have nothing), premio andato però a A Whole New World di Aladdin. La pellicola è stata nominata anche a 7 Razzie Awards, e anche in questo caso non ha portato a casa nessun primato.

Whitney Houston non è stata l'unica star presa in considerazione per il ruolo: anche Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Jackson, Terri Nunn, Kim Carnes e Dolly Parton hanno avuto la loro chance. Ma su Madonna è stato Costner a dire di no: la popstar era colpevole di aver fatto una battuta su di lui in A letto col Madonna.