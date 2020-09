George Clooney e Laura Dern agli esordi e l'orso gigante: il film Grizzly 2 esce dopo 40 anni

È in arrivo il film Grizzly 2 con George Clooney e Laura Dern, datato 1983 e che finalmente dopo quasi 40 anni sta per vedere la luce su piattaforme streaming e in alcuni drive-in statunitensi.

Immaginate due giovani George Clooney e Laura Dern inseguiti da un orso gigante: è la trama di Grizzly 2, un film girato nel 1983 ma che non è mai stato presentato nelle sale cinematografiche ma che ora, finalmente, potrà essere visto sul grande schermo e sulle piattaforme streaming.

Laura Dern e George Clooney agli esordi in Grizzly 2

Il film, all'epoca, era una produzione non proprio fortunata, con attori allora ancora sconosciuti, infatti George Clooney e Laura Dern, ora star di Hollywood, avevano due parti non proprio importanti. Uno dei pochi nomi conosciuti in Grizzly 2 all'epoca era quello di Louise Fletcher, che aveva vinto l'Academy Award per come migliore attrice solo qualche anno prima. Le riprese di Grizzly 2 non furono completate, il produttore esecutivo del film John Proctor è scomparso con il resto del budget del film, e gli orsi meccanici che dovevano essere utilizzati nel film sono stati distrutti in un incendio.

Ma oggi, contro ogni previsione, Grizzly 2 è stato completato e finalmente il pubblico avrà la possibilità di vedere questo strambo progetto, sequel del film di William Girdler e André Szőts, arrivato nelle sale nel 1976.

Grizzly 2 racconta di un orso Grizzly particolarmente grosso, che per pura reazione di sopravvivenza all'uccisione di numerosi suoi simili, operata da alcuni cacciatori di pelli, finisce con l'aggredire gli spettatori di un grande concerto rock che si tiene all'interno di un noto parco nazionale: sarà strage e tragedia.