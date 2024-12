Il Grinch: i fan lanciano una petizione per ottenere la director’s cut di 4 ore del film di Jim Carrey

Il Grinch di Jim Carrey è diventato un film simbolo delle festività natalizie fin dalla sua uscita nel 2000. Ora, i fan stanno lanciando una petizione per chiedere che venga finalmente rilasciata una versione del film di 4 ore, includendo tutte le scene eliminate, comprese quelle mai viste che non sono presenti nelle edizioni home video.

L'idea è di reintegrare queste scene nel film, possibilmente in alta definizione, visto che quelle presenti nelle edizioni DVD e Blu-ray sono a bassa risoluzione. L'obiettivo è ricostruire il montaggio originale da 4 ore di cui aveva parlato il regista Ron Howard.

Ron Howard aveva infatti rivelato che il montaggio iniziale del film durava ben 4 ore, con circa due ore di materiale che non è mai stato incluso nella versione finale. La petizione chiede che tutte queste scene vengano reintegrate, per dare ai fan una visione completa del film.

In aggiunta, la petizione propone di includere anche contenuti bonus esclusivi, come un nuovo commento audio di Jim Carrey e Taylor Momsen, e magari anche degli storyboard o delle concept art originali. Tra le scene eliminate che i fan sperano di vedere ci sono quelle in cui il Grinch, interpretato da Carrey, è protagonista di sequenze più estese, con spezzoni che mostrano il suo tipico caos.

Il testo della petizione per il director's cut de Il Grinch da 4 ore

Al momento, la petizione ha già raccolto oltre 1.700 firme, ma l'obiettivo è arrivare a un numero ancora più alto. La descrizione ufficiale della petizione recita: "Abbiamo bisogno di un director's cut de Il Grinch per tutti i fan sfegatati là fuori. Questo classico natalizio del 2000 ha lasciato un segno indelebile in molti, me compreso. Sono un grande fan da quando ho visto il film all'età di cinque anni e me ne sono subito innamorato. Questo film mi ha ispirato a intraprendere la carriera di attore/regista. Quando avevo sei anni, guardavo ripetutamente il dietro le quinte del DVD, affascinato dal processo di realizzazione del film. Questo film occupa un posto speciale nel mio cuore".

"Mi piacerebbe vedere tutte le scene eliminate inedite reintegrate nel film, per migliorare l'esperienza dei fan. La maggior parte delle scene eliminate de Il Grinch in DVD e Blu-ray sono in 480p e i fan sono ansiosi di vederle pubblicate in una qualità superiore, idealmente rimasterizzate in edizioni HD. Siamo ansiosi di vedere il filmato aggiuntivo che ogni anno viene trasmesso dalla ABC Freeform, insieme a qualsiasi altro materiale inedito".

"Ron Howard ha rivelato che il taglio originale del film era di quattro ore, lasciando circa due ore di filmati che non sono stati inseriti nella versione finale. Inoltre, sarebbe fantastico avere nuovi contenuti bonus sul Blu-ray, tra cui un nuovo commento di Jim Carrey e Taylor Momsen, una galleria di immagini dietro le quinte e gli storyboard e i concept art originali. Molti fan del Grinch sono ansiosi di vedere di più di questo amato film. Vi invitiamo a condividere l'hashtag #WEWANTGRINCHEXTCUT su tutti i social media per mostrare il vostro sostegno e condividere questa petizione". Cliccando di seguito potete trovare il link della petizione.