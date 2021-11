Grey's Anatomy: la sceneggiatrice Shonda Rhimes: "Ho riscritto il finale 8 volte"

Shonda Rhimes ha recentemente dichiarato di aver riscritto 8 volte il finale di Grey's Anatomy: la sceneggiatrice sa che porre fine alla serie non sarà facile dopo 16 anni di incredibili colpi di scena, introduzioni di personaggi e addii che oscillano tra il positivo, l'angosciante e l'amaro.

Come ha spiegato la Rhimes durante una nuova intervista con Variety, sebbene abbia riscritto l'episodio di chiusura più volte potrebbe non essere lei a decidere come si svolgerà l'eventuale finale della serie: "Che ci crediate o meno, ho scritto la fine della serie ben otto volte".

"Ogni volta mi dicevo: 'E questa sarà la fine di tutto!' Oppure: 'Sarà l'ultima cosa che sarà mai detta o fatta!'" ha scherzosamente continuato la sceneggiatrice. "Ma poi mi trovavo sempre a riscrivere tutto un'altra volta. La cosa peggiore è praticamente tutte le cose che mi sono inventata per il finale sono già successe. Quindi ci rinuncio, capisci cosa intendo?"

Shonda Rhimes ha dichiarato che non sa fino a che punto il suo contributo influenzerà la fine di Grey's Anatomy sebbene abbia confermato che determinare quando la serie finirà è una sua decisione: "Sono la persona che decide quando arriverà la fine della serie? Sì. E se tutti dovessero arrabbiarsi me ne assumo la piena responsabilità, è una mia decisione".