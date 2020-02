Grey's Anatomy introduce la prima dottoressa sorda nel cast

L'episodio 13 della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, intitolato Save the Last Dance for Me, ha visto l'arrivo della prima dottoressa sorda dello show, la Dottoressa Riley, interpretata da Shoshannah Stern, che movimenterà la relazione tra Meredith e DeLuca.

Grey's Anatomy: una foto della quindicesima stagione

La Dottoressa Riley viene chiamata per un consulto in un caso misterioso che coinvolge il personaggio di Suzanne (Sarah Rafferty), ricoverata dopo quella che doveva essere una semplice procedura di routine. Il caso di Suzanne preoccupa lo staff del Grey Sloan tanto da richiedere un intervento esterno.

La Dottoressa Riley fa così la comparsa in Grey's Anatomy confrontandosi con i personaggi di Meredith Grey e DeLuca. Ecco come Shoshannah Stern, attrice non udente già apparsa in Supernatural, ha parlato della sua presenza nella serie tv e della relazione tra Meredith e DeLuca:

"Hanno entrambi ego molto spiccati, ma sono due tipi diversi. L'ego di DeLuca nasce dal suo bisogno di mettersi alla prova perché è stanco di essere visto come inferiore agli altri. Meredith è, beh, voglio dire, è Meredith Grey, quindi ne ha diritto! Riley è diversa da quanto abbiamo visto finora perché penso che venga costantemente sottovalutata. Gli altri non le danno importanza, ma credo che sia DeLuca che Meredith non si rendano conto di quanto lei osservi attentamente le cose. A un certo punto questo verrà rivelato e lei non avrà paura di usare i suoi trucchi. Questo porterà a un cambiamento drammatico nella dinamica di questi tre personaggi, credo che il pubblico non se lo aspetti. Per me, almeno, è stata una sorpresa".