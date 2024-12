Grey's Anatomy, Patrick Dempsey confessa: "Non sempre mi riconoscono per Derek Shepherd"

Il Dottor Stranamore, soprannome di Derek Shepherd in Grey's Anatomy non è l'unico ruolo al quale i fan associano Patrick Dempsey, nonostante sia il più iconico. Intervistato da Parade, l'attore ha sottolineato come tutto dipenda dalla generazione della persona.

Nonostante abbia recitato in diversi film e serie tv, Patrick Dempsey è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il grande amore di Meredith Grey (Ellen Pompeo) in Grey's Anatomy, una delle serie tv più longeve nella storia del piccolo schermo.

Ruoli famosi

"All'inizio, Playboy in prova era molto popolare" spiega Dempsey "e puoi sempre comprendere l'età della persona da quello e da altre cose". Di recente, ha recitato anche in Thanksgiving di Eli Roth e Ferrari di Michael Mann, e anche per quei ruoli è piuttosto riconosciuto.

Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo in Grey's Anatomy

A soli vent'anni, nel 1987, Dempsey recitò in Playboy in prova nei panni di un nerd di nome Ronald, che paga una cheerleader 1.000 dollari per fingere di essere la sua ragazza. Con l'aumento della sua popolarità, grazie anche ad un look stile anni '80, i due creano un legame autentico. Nel finale iconico, i due cavalcano verso il tramonto sul tagliaerba di Ronald.

Dempsey Center

L'attore è particolarmente orgoglioso di aver creato il Dempsey Center, un ospedale no-profit nel Maine, con l'obiettivo di migliorare il processo di cura del cancro. Grazie a Grey's Anatomy, le persone lo associano con maggior facilità alla medicina e ai dottori.

Prossimamente, Patrick Dempsey apparirà nella nuova serie Dexter: Original Sin, prequel di Dexter. Dopo le difficoltà legate allo sciopero dello scorso anno, la star di Grey's Anatomy è felice di poter ancora recitare, spiegando che il settore non è ancora tornato ai livelli precedenti ma è grato di avere un'occupazione e se la sta davvero godendo dopo oltre trent'anni trascorsi nel settore.