Grey's Anatomy: Ellen Pompeo è rimasta nel cast della serie "per fare soldi"

Ellen Pompeo ha confessato che è rimasta nel cast di Grey's Anatomy solo per ragioni economiche. L'attrice ricopre il ruolo di Meredith Grey da quindici anni ed ha resistito a tutti i cambiamenti di cast che ci sono stati in questi anni.

Grey's Anatomy ha debuttato sulla ABC nel 2005 e nel corso degli anni il cast è stato rivoluzionato con addii anche dolorosi come quello dell'amatissimo Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey. Dopo 363 episodi una delle poche a resistere sul set è Ellen Pompeo, l'attrice di origine italiana che interpreta Meredith Grey e che nel 2018 è riuscita a strappare un contratto di 20 milioni di dollari. La Pompeo è sposata con Chris Ivery, ha tre figli Eli, Sienna e Stella, oggi guadagna 575.000 dollari a episodio ed è una delle attrici più pagate in TV. "Ho scelto di rimanere nello show", ha detto durante un'intervista al podcast Jemele Hill Is Unbothered, "Per me una vita familiare tranquilla era più importante della carriera".

Ellen Pompeo ha raccontato alcuni particolari della sua vita che hanno condizionato le sue scelte professionali: "Non sono cresciuta con un'infanzia particolarmente felice", ha aggiunto. "Quindi l'idea di avere un marito fantastico, tre bellissimi bambini e una vita familiare felice è stato qualcosa che dovevo completare, per colmare il vuoto che avevo nel mio cuore". Ellen spiega che ha preferito fare soldi piuttosto che abbandonare lo show per cercare altri ruoli "Non mi piace inseguire nulla, mai". Ellen ha confessato che le sue scelte sono legate all'età, Meredith è stato il suo primo ruolo da protagonista, è arrivato tardi, poi sono arrivati i figli e la voglia di rimettersi in gioco è venuta meno.

L'anno scorso Ellen Pompeo ha detto che il clima nello show è cambiato: "I primi 10 anni abbiamo avuto seri problemi culturali, comportamenti pessimi, un ambiente di lavoro davvero tossico, dopo la decima stagione abbiamo avuto alcuni grandi cambiamenti davanti e dietro la telecamera". Ad oggi la ABC non ha ancora comunicato la data di inizio della confermatissima diciassettesima stagione di Grey's Anatomy.